"Интер" поборется с "Ювентусом" за Гарая

"Интер" рассматривает возможность приобретения защитника "Валенсии" Эсекиэля Гарая, сообщает Sportitalia. Аргентинец должен стать заменой Джейсону Мурильо, который намерен сменить клуб.

Отмечается, что на данный момент у итальянского клуба нет средств на приобретение Гарая. В борьбе за игрока им придется конкурировать с "Ювентусом" и клубом из России.

Ранее сообщалось, что "Валенсия" готова расстаться с игроком за 25 миллионов евро. В прошлом сезоне он провел 27 матчей в чемпионате Испании и забил 4 мяча. Ранее он два с половиной года провел в "Зените".