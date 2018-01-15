"Интер" объявил об аренде игрока "Бенфики"

Защитник "Бенфики" Лисандро Лопес стал футболистом "Интера", информирует пресс-служба итальянского клуба. "Нерадзурри" арендовали 27-летнего игрока до конца сезона, сохранив за собой право выкупа.

По неофициальной информации, аренда Лопеса обошлась "Интеру" в 500 тысяч евро, а выкуп контракта будет стоить 9 миллионов евро.

В этом сезоне Лопес провел четыре матча в чемпионате Португалии, в которых он отметился голом в свои ворота.