"Интер" объявил об аренде игрока "Бенфики"

Защитник "Бенфики" Лисандро Лопес стал футболистом "Интера", информирует пресс-служба итальянского клуба. "Нерадзурри" арендовали 27-летнего игрока до конца сезона, сохранив за собой право выкупа.
По неофициальной информации, аренда Лопеса обошлась "Интеру" в 500 тысяч евро, а выкуп контракта будет стоить 9 миллионов евро.
В этом сезоне Лопес провел четыре матча в чемпионате Португалии, в которых он отметился голом в свои ворота.
Da oggi un account in più da seguire...#ForzaInter #InterIsComing pic.twitter.com/4s4oCjWKbc– Inter (@Inter) 15 января 2018 г.