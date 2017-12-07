"Интер" намерен зимой приобрести хавбека "Болоньи"

Полузащитник "Болоньи" Симоне Верди может перейти в январе в "Интер", сообщает Tuttosport. По информации источника, руководство красно-синих может продать 25-летнего игрока только в том случае, если клуб будет находиться далеко от зоны вылета серии А.

Отметим, что на данный момент "Болонья" занимает девятую строчку чемпионата Италии, набрав в 15-ти матчах 21 очко.

Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Верди провел 16 игр, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.