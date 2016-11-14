"Интер" намерен обратиться к Жозе Моуринью

"Интер" рассматривает возможность переговоров с главным тренером "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью по поводу приобретения ряда игроков, которые покинут команду в зимнее трансферное окно, сообщает Football Italia. Ранее стало известно, что португальский специалист в январе 2017 года планирует отказаться от услуг группы футболистов, которые не входят в его планы.

В 11 матчах чемпионата Англии "Красные дьяволы" одержали 5 побед. На данный момент команда занимает 6-ю строчку в турнирной таблице, имея в активе 18 очков. Отставание "Манчестер Юнайтед" от лидера премьер-лиги – "Ливерпуля" – составляет 8 баллов.

Новый главный тренер "Интера" Стефано Пиоли сообщил, что команда планирует усилиться рядом игроков в зимнее трансферное окно. В частности, в число целей черно-синих входит голландский полузащитник "Красных дьяволов" Мемфис Депай.