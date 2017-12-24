"Интер" намерен арендовать Мхитаряна

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян во время зимнего трансферного окна может перейти в "Интер". По информации Daily Mail, речь идет об аренде, так как итальянскому клубу необходимо соблюдать правила финансового fair play.

Ранее сообщалось о том, что представители миланского клуба уже общались с Мино Райолой, который представляет интересы 28-летнего армянина. Сам футболист согласен на переход в команду Лучано Спаллетти​.

В текущем сезоне Мхитарян провел 13 матчей в чемпионате Англии, забил один гол и сделал пять результативных передач.