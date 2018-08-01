"Интер" начал переговоры с Модричем

"Интер" начал переговоры с полузащитником "Реала" и сборной Хорватии Лукой Модричем, утверждает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. По информации источника, сам хорват заинтересован в проекте миланского клуба.
Напомним, этим летом "Интер" уже подписал соотечественника Модрича защитника Шиме Врсалько. Также состав миланцев пополнили Раджа Наингголан, Стефан де Фрай, Лаутаро Мартинес и Квадво Асамоа.
- Реал (Футбол)
- Интер Милан
- Сборная Хорватии (Футбол)
- Лука Модрич
- Квадво Асамоа
- Раджа Наингголан
- Шиме Врсалько