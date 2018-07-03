"Интер" нацелился на Врсалько

Защитник "Атлетико" Шиме Врсалько попал в сферу интересов "Интера". Как сообщает Corriere dello Sport, миланский клуб ищет флангового защитника. За игрока сборной Хорватии "Интер" готов заплатить 10 миллионов евро, но перед этим хочет взять его в аренду. "Атлетико" оценивает Врсалько в 25 миллионов евро.

Альтернативными вариантами для "Интера" являются Алейш Видаль, Давиде Дзаппакоста и Алессандро Флоренци.