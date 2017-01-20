"Интер" может перехватить Маноласа у клубов Англии

"Интер" заинтересован в приобретении греческого защитника "Ромы" Костаса Маноласа, сообщает Mediaset. За 25-летнего футболиста итальянский клуб готов предложить порядка 40 миллиона евро. Отмечается, что стороны уже провели тайные переговоры.

Ранее сообщалось, что в Маноласе заинтересованы "Арсенал", "Ливерпуль", "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро. В текущем сезоне он провел за команду во всех турнирах 22 матча и отдал одну голевую передачу. За "Рому" он играет с 2014 года и записал на свой счет 108 встреч, два гола и 4 передачи.