"Интер" интересуется Махрезом

Нападающий "Лестера" Рияд Махрез может перейти в "Интер". Как информирует Corriere dello Sport, сегодня состоялась встреча между спортивным директором миланского клуба Вальтером Сабатини и представителями "лис".

Ранее сообщалось, что "Лестер" отклонил предложение "Ромы" по Махрезу в размере 35 миллионов евро. Отметим, что 26-летний футболист выступает за английский клуб с 2013 года и является чемпионом Англии-2015/16. Алжирец провел в составе "лис" 138 матчей, забив 35 мячей. Его действующий контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2019/20.