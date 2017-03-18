12:32 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Интер" и "Севилья" интересуются Сон Хын Мином

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"Интер" и "Севилья" проявляют интерес к нападающему "Тоттенхэма" Сон Хын Мину, сообщает Evening Standart. Испанский клуб рассматривает вариант аренды с возможным выкупом, а "Интер" же хочет заключить полноценный контракт. Помимо футбольных достоинств футболиста, итальянцам он интересен с коммерческой точки зрения - кореец в составе, по мнению китайских владельцев, поможет раскрутке бренда "Интера" на азиатском рынке.

Сон Хын Мин забил в текущем сезоне 14 голов в 35 матчах, включая мяч в ворота ЦСКА в игре группового турнира Лиги чемпионов (1:0).

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