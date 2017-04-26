"Интер" и "Милан" хотят приобрести защитника "Манчестер Юнайтед"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиан находится в сфере интересов "Милана" и "Интера", информирует Gazzetta Dello Sport. Осуществить сделку по покупке итальянца миланские клубы планируют предстоящим летом.

Но камнем преткновения в переговорах сторон может стать высокая заработная плата, которую требует 27-летний футболист. Согласно источнику, Дармиан в новом клубе хочет получать 3 миллиона евро в год.

В текущем сезоне Дармиан провел на клубном уровне 22 матча в четырех турнирах. После прихода в команду Жозе Моуринью итальянец перестал считаться игроком основы "красных дьяволов".