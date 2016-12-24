"Интер" и "Ливерпуль" почти договорились об аренде Лукаса

"Интер" ждет решения от "Ливерпуля" по возможному трансферу бразильского полузащитника Лукаса Лейвы, сообщает Tuttosport. Отмечается, что переход 29-летнего футболиста должен состоятся в январе на правах аренды. Итальянский клуб не в первый раз пытается приобрести игрока и уже связывался с "Ливерпулем" несколько лет назад.

Сам Лейва подтверждал, что готов к этому переходу. Черно-синие надеются взять его в аренду без опции выкупа летом, так как в 2017 году будет возможность приобрести бразильца по меньшей цене. Лейва выступает за "Ливерпуль" с 2007 года, а в текущем сезоне провел всего 8 матчей в чемпионате Англии, не отметившись результативными действиями.