"Интер" хочет арендовать Сабалету

Представители "Интера" посетили матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Барселона" - "Манчестер Сити" (4:0), во время которого провели переговоры с руководством "горожан", сообщает Goal. Итальянцы хотят арендовать защитника английской команды Пабло Сабалету в январе.

В том случае, если переход состоится, "Интер" будет иметь право подписать аргентинца летом 2017 года бесплатно на постоянной основе - у игрока заканчивается контракт с "Сити". В этом сезоне Сабалета провел пять матчей в премьер-лиге.