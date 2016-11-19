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"Интер" готовит 50 миллионов евро для Симеоне

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"Интер" готов заплатить "Атлетико" 50 миллинов евро, чтобы выкупить контракт главного тренера команды Диего Симеоне, сообщает Corriere Dello Sport. Соглашение между аргентинцем и испанским клубом истекает летом 2018 года. Часть этой суммы пойдет на зарплату специалиста, которая сейчас составляет 5 миллионов евро в год.

Ранее "Интер" подписал контракт со Стефано Пиоли до 2018 года. Ожидается, что тренер проработает с командой до окончания этого сезона, после чего миланский клуб попытается подписать Симеоне.

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