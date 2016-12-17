"Интер" готов потратить огромные деньги на Верратти

Руководство "Интера" готовит трансферное предложение по полузащитнику "ПСЖ" Марко Верратти, сообщает Football Italia. Агент итальянца Донато ди Кампли считает, что в его клиенте очень заинтересован спонсор "Интера" компания Suning Group. Китайские инвесторы ради игрока готовы выделить большую сумму на трансферы.

Отмечается, что вариант с возвращением в Италию для 24-летнего футболиста является основным после того, как у него появилось недопонимание с главным тренером Унаи Эмери. За "ПСЖ" Верратти выступает с 2012 года. В текущем сезоне чемпионата Франции он провел 12 встреч и забил два мяча.