"Интер", дортмундская "Боруссия", "Лион" и "ПСЖ" интересуются защитником "Ниццы"

Защитник "Ниццы" Далберт стал одной из приоритетных целей "Интера" в летнее трансферное окно, утверждает сайт Джанлуки Ди Марцио. Черно-синие уже достигли договоренности с 24-летним футболистом, теперь клубам осталось обсудить цену трансфера. Также к бразильцу проявляют интерес дортмундская "Боруссия", "Лион" и "ПСЖ".

Далберт перешел в "Ниццу" из португальской "Витории" минувшим летом. Он принял участие в 38 матчах во всех турнирах и вместе с командой с юга Франции занял третье место в чемпионате страны, квалифицировавшись в отборочный турнир Лиги чемпионов.