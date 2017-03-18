Иньеста отказался от предложения из Китая с зарплатой 35 миллионов евро в год

Капитан "Барселоны" Андрес Иньеста за последнее время отклонил два предложения из Китая, сообщает AS. Одно из предложений составляло 35 миллионов евро в год чистыми, что сделало бы его самым высокооплачиваемым игроком в мире. Также он получал ряд других бонусов, включая возможность не играть в выездных матчах.

Тем не менее, китайский клуб, название которого не разглашается, не намерен отказываться от идеи пригласить Иньесту и готов сделать еще предложение. Контракт испанца с "Барсой" истекает в 2018 году.