10:00 | ФУТБОЛ — Трансферы

Иньеста отказался от предложения из Китая с зарплатой 35 миллионов евро в год

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Капитан "Барселоны" Андрес Иньеста за последнее время отклонил два предложения из Китая, сообщает AS. Одно из предложений составляло 35 миллионов евро в год чистыми, что сделало бы его самым высокооплачиваемым игроком в мире. Также он получал ряд других бонусов, включая возможность не играть в выездных матчах. 

Тем не менее, китайский клуб, название которого не разглашается, не намерен отказываться от идеи пригласить Иньесту и готов сделать еще предложение. Контракт испанца с "Барсой" истекает в 2018 году.

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bor_bor

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