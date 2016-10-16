Икарди после травли фанатами "Интера" может уйти в "Наполи" или "Арсенал"

Капитан "Интера" Мауро Икарди может этой зимой покинуть клуб, сообщает Football Italia. Форвард в последнее время стал предметом травли со стороны фанатов черно-синих за фрагмент в автобиографической книге, который многие сочли ложью с целью очернить "ультрас". В сегодняшней игре против "Кальяри" (1:2) болельщики вывесили оскорбительный баннер в адрес форварда, а он в первом тайме не забил пенальти. После игры группа фанатов атаковала его машину.

Интерес к Икарди проявляют "Арсенал" и "Наполи", который ищет замену травмированному Аркадиушу Милику. Отметим, что в контракте Икарди стоит пункт об отступных в размере 110 миллионов евро.