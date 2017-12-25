Икарди называют приоритетной целью "Реала"

"Реал" собирается в зимнее трансферное окно подписать форварда "Интера" Мауро Икарди, сообщает Marca. Аргентинец стал приотритетной целью мадридского клуба. Главный тренер испанцев Зинедин Зидан надеется, что форвард сможет заменить Карима Бензема, игрой которого он недоволен.

Ранее "Интер" предложил Икарди новый контракт. Предложение выглядит следующим образом - 7 миллионов евро в год, соглашение до конца сезона-2022/23. По действующему контракту, рассчитанному до конца сезона-2020/21, Икарди получает 5,5 миллиона евро в год. В случае продления договора, сумма отступных за нападающего составит 130 миллионов евро против 110 миллионов евро, указанных в действующем контракте.

Напомним, Икарди выступает за "Интер" с 2013 года. В этом сезоне он принял участие в 17 матчах во всех клубных турнирах, забив 17 мячей и отдав 1 голевую передачу.