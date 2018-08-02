Игуаин попрощался с болельщиками "Ювентуса"

Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин поблагодарил болельщиков команды за поддержку. Вечером в среду он прибыл в Милан для проходжения медосмотра и подписания контракта с россонери.

- Я отлично себя чувствую. В четверг пройду медосмотр и надеюсь подписать контракт с "Миланом", - приводит Football Italia слова Игуаина. - Хотелось бы поприветствовать фанатов "Милана" и поблагодарить болельщиков "Ювентуса" за поддержку. Вместе мы провели два года. Надеюсь, с "Миланом" я достигн максимально высоких вершин.