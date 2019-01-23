Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин перешел на правах аренды в "Челси" до конца текущего сезона, сообщает официальный сайт синих. Первую половину сезона 2018/2019 31-летний аргентинец провел в "Милане".

Ранее сообщалось, что Игуаин будет получать 270 000 фунтов стерлингов в неделю.

Игуаин играл в "Наполи" с 2015 по 2016 год под руководством нынешнего главного тренера "Челси" Маурицио Сарри.

В текущем сезоне нападающий принял участие в 22 матчах за "Милан", забил 8 голов и отдал 3 голевые передачи.