Игроки "Арсенала" призвали руководство клуба продать Алексиса Санчеса

Игроки "Арсенала" обратились к руководству клуба с призывом продать чилийского нападающего Алексиса Санчеса, сообщает Telegraph, По мнению футболистов, их партнер по команде лишен мотивации выступать за "канониров".

Отмечается, что трансферные слухи вокруг возможного ухода 28-летнего форварда негативно сказываются на эмоциональном настрое всей команды. По мнению игроков, поражение от "Ливерпуля" (0:4) доказывает, что в команде должны быть только футболисты, готовые полностью выкладываться ради команды.

Ранее стало известно, что "Манчестер Сити" предложил "Арсеналу" 50 миллионов фунтов, но руководство лондонцев ответило отказом.

Напомним, чилиец выступает за "Арсенал" с 2014 года. В прошлом сезоне во всех клубных турнирах он провел 51 матч, забив 30 голов. Его контракт с "канонирами" рассчитан до конца сезона-2017/18.