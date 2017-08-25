Игорь Суркис: "Предложил Виде продлить контракт"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис сообщил, что предложил защитнику Домагою Виде продлить контракт. Также он отметил, что хорват готов продолжать играть за украинский клуб, в который перешел в 2013 году.

- По Домагою на меня никто не выходил, - сказал Суркис ПроФутболу. - Я предложил ему условия, на которых он может продлить контракт с "Динамо". Мы с ним переговорили и, если на меня выйдет "Бешикташ" и предложит сумму, которая устроит нас - мы его отпустим. Кроме того Вида сказал, что готов отыграть действующий контракт до конца.