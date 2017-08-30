Игорь Шалимов: "Смолов не ставил ультиматумов "Краснодару"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в интервью "СЭ" отметил, что нападающий Федор Смолов будет играть на хорошем уровне, если останется в команде. По его словам, решение о будущем форварда принимает клуб.

– Как относитесь к популярному мнению – Смолову надо уходить, поскольку команда не играет в Европе? Федор мог опустить руки?

– Нет, что и доказала игра с "Динамо". Но решение принимает клуб. Может быть, есть предложение на 15 – 20 миллионов евро, и о нем следует подумать. Если Федор останется – уверен, будет в большом порядке.

– С его стороны нет ультиматума?

– Ни в коем случае. Ультиматумов он не ставил.

– То, что происходило вокруг трансфера Смолова, стало причиной его не слишком удачной игры на старте сезона?

– Нет, чисто спортивный вопрос набора формы. Это дело времени. Нас волнует не трансфер Федора, а его готовность.

– Возможный уход Смолова – катастрофа?

– Я не буду говорить о том, чего нет. (Сергей ЕГОРОВ)

Полное интервью Федора Смолова