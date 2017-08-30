Игорь Шалимов: "Смолов не ставил ультиматумов "Краснодару"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в интервью "СЭ" отметил, что нападающий Федор Смолов будет играть на хорошем уровне, если останется в команде. По его словам, решение о будущем форварда принимает клуб.
– Как относитесь к популярному мнению – Смолову надо уходить, поскольку команда не играет в Европе? Федор мог опустить руки?
– Нет, что и доказала игра с "Динамо". Но решение принимает клуб. Может быть, есть предложение на 15 – 20 миллионов евро, и о нем следует подумать. Если Федор останется – уверен, будет в большом порядке.
– С его стороны нет ультиматума?
– Ни в коем случае. Ультиматумов он не ставил.
– То, что происходило вокруг трансфера Смолова, стало причиной его не слишком удачной игры на старте сезона?
– Нет, чисто спортивный вопрос набора формы. Это дело времени. Нас волнует не трансфер Федора, а его готовность.
– Возможный уход Смолова – катастрофа?
– Я не буду говорить о том, чего нет. (Сергей ЕГОРОВ)