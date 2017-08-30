Игорь Шалимов: "Считаю Дзюбу квалифицированным нападающим. Более подробно можно говорить, если он окажется в "Краснодаре"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в интервью "СЭ" отметил, что не может комментировать слухи вокруг возможного перехода Артема Дзюбы. Наставник "быков" только подчеркнул, что форвард обладает высокой квалификацией.

– Вандерсон Масиэл, Ристич, Янбаев и Иван – усиление, которое позволит сделать шаг вперед?

– Это исполнители, с которыми можно работать и добиваться прогресса. Время в недельном цикле у нас есть.

– В "Краснодар" сватают Дзюбу. Вам нравится этот игрок?

– Опять-таки – разговор о том, чего нет. Единственное, что скажу, – считаю Дзюбу квалифицированным нападающим. Более подробно можно говорить, если Артем окажется у нас. (Сергей ЕГОРОВ)

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