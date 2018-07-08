Игорь Шалимов: "Не думаю, что многие россияне уедут на Запад, как это было после Евро-2008"

Главный тренер "Химок" Игорь Шалимов в своей колонке для "СЭ" высказал мнение о возможном отъезде за рубеж игроков сборной России после выступления на чемпионате мира.

- Не думаю, что многие уедут на Запад, как это было после Евро-2008, - написал Шалимов. - Западные клубы смотрят, прежде всего, на атаку, а там мы проявили себя не особенно.



По 25-30 миллионов вряд ли предложат, а за 8 вряд ли кого-то отдадут. Отличие от Евро-2008 в том, что после Голландии все тогда были восхищены атакой. Сейчас такого нет, мы качественно оборонялись, но атакой не восхитили.



С другой стороны, то, что не уедут – это плохо для сборной, но хорошо для внутреннего чемпионата. Люди захотят посмотреть героев ЧМ-2018 вживую, и посещаемость будет расти.

На чемпионате мира-2018 Россия в четвертьфинале проиграла Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).

До встречи на Евро-2020. Мы там сможем пошуметь //

Сборная России: следующий матч - в сентябре. Играем с Турцией //

Олег Романцев - о выступлении сборной России на ЧМ-2018