Ибрагимовича хотят видеть в "Марселе"

Нападающий Златан Ибрагимович может вернуться во Францию. Как сообщает Fox Sports, американский владелец "Марселя" Фрэнк Маккорт хочет подписать 35-летнего шведа. По данным источника, Маккорт в ближайшее время намерен обсудить это с игроком, который продолжает восстанавливаться после травмы.
Ибрагимович стал свободным агентом после ухода из "Манчестер Юнайтед", где он заработал 11,44 миллиона евро за сезон.
inspire
думаю что во Францию не поедет ...
21:17 6 августа
баламошка
Носатик всё-таки умеет себя продавать) Классный нап, но совсем не Месси, а с каждого своего клуба содрал и кучу бабла и кучу трофеев. Впрочем, для таких не жалко, всё-таки игрок хороший, не Кокорин, который высосал из Динамы всё бабло и ничего не сделал в итоге для клуба.
19:45 6 августа