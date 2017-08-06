19:34 6 августа | Футбол — Трансферы

Ибрагимовича хотят видеть в "Марселе"

2

Нападающий Златан Ибрагимович может вернуться во Францию. Как сообщает Fox Sports, американский владелец "Марселя" Фрэнк Маккорт хочет подписать 35-летнего шведа. По данным источника, Маккорт в ближайшее время намерен обсудить это с игроком, который продолжает восстанавливаться после травмы.

Ибрагимович стал свободным агентом после ухода из "Манчестер Юнайтед", где он заработал 11,44 миллиона евро за сезон.

2
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

inspire

думаю что во Францию не поедет ...

21:17 6 августа

баламошка

Носатик всё-таки умеет себя продавать) Классный нап, но совсем не Месси, а с каждого своего клуба содрал и кучу бабла и кучу трофеев. Впрочем, для таких не жалко, всё-таки игрок хороший, не Кокорин, который высосал из Динамы всё бабло и ничего не сделал в итоге для клуба.

19:45 6 августа