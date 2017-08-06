Ибрагимовича хотят видеть в "Марселе"

Нападающий Златан Ибрагимович может вернуться во Францию. Как сообщает Fox Sports, американский владелец "Марселя" Фрэнк Маккорт хочет подписать 35-летнего шведа. По данным источника, Маккорт в ближайшее время намерен обсудить это с игроком, который продолжает восстанавливаться после травмы.

Ибрагимович стал свободным агентом после ухода из "Манчестер Юнайтед", где он заработал 11,44 миллиона евро за сезон.