Ибрагимович продлит контракт с "Гэлакси" на следующей неделе

Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович продлит контракт с клубом на следующей неделе, информирует LA Times. Ранее сообщалось, что шведский нападающий не будет подписывать соглашение с "Миланом".

В ближайшее время Ибрагимович подпишет новый контракт с "Гэлакси" с увеличением зарплаты. На данный момент его зарплата составляет 1,5 миллиона в год. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до 31 декабря 2019 года.

В текущем сезоне Ибрагимович провел 34 матча во всех турнирах, забил 23 гола и отдал 7 результативных передач.