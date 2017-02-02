Ибрагимович может перейти в "Наполи"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в "Наполи", сообщает The Guardian. Ранее "МЮ" предложил шведу продлить контракт до 2019 года.

- Со Златаном никогда не знаешь, что может случиться, - сказал агент футболиста Мино Райола.

Ибрагимович перешел в "Манчестер Юнайтед" минувшим летом. На его счету 19 голов в 32 матчах во всех турнирах. Ранее форвард уже выступал в Италии - в составе "Ювентуса", "Интера" и "Милана". С клубами серии A он завоевал шесть чемпионских титулов (два чемпионства "Ювентуса" впоследствии были отменены после антикоррупционного расследования).