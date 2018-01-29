Ибрагимович может перейти в "Лос-Анджелес Гэлакси"

"Лос-Анджелес Гэлакси" заинтересован в нападающем "Манчестер Юнайтед" Златане Ибрагимовиче, информирует ESPN. Отмечается, что приобретение Алексиса Санчеса не позволит 36-летнему шведу появляться на поле на регулярной основе.

Отметим, что переход мог состояться еще летом 2017 года. Тогда Ибрагимович был свободным агентом, швед восстанавливался от травмы колена. Однако позже он подписал новый контракт с "МЮ". В текущем сезоне форвард вышел на поле в семи матчах во всех турнирах, в которых забил один гол.