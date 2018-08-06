Хонда стал игроком "Мельбурн Виктори"

Бывший полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда подписал контракт с "Мельбурн Виктори". Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение между 32-летним японцем и австралийцами рассчитано на 1 год.

По неофициальной информации, зарплата Хонды в "Мельбурне" составит 2,9 миллиона долларов.

Последним клубом японца была "Пачука", за которую он играл с 2017 по 2018 год.

За ЦСКА Хонда играл с 2010 по 2013 год. За это время он выиграл чемпионат России, два национальных кубка и один Суперкубок страны. В 127 матчах в составе армейцев он забил 28 мячей.