Хонда может перейти в "Шанхай Шанган" к Виллаш-Боашу и Халку

Полузащитник "Милана" Кейсуке Хонда может перейти в "Шанхай Шанган", утверждает Football Italia. По информации источника, новый главный тренер китайского клуба Андре Виллаш-Боаш, ранее тренировавший "Зенит", рассматривает экс-игрока ЦСКА в качестве одного из кандидатов. Действующее соглашение японца с красно-черными рассчитано до 2017 года. В этом сезоне он принял участие лишь в трех матчах чемпионата Италии. В составе армейцев хавбек выступал с 2010 по 2013 год. Напомним, за "Шанхай Шанган" играет бывший форвард "Зенита" Халк.