Полузащитник "Милана" Кейсуке Хонда может перебраться в МЛС. Как сообщает Tuttomercatoweb, 30-летний японец входит в список интересов "Сиэтл Сондерс". Ожидается, что переход экс-игрока ЦСКА может быть оформлен в ближайшие дни.

Контракт японского хавбека с россонери рассчитан до конца сезона, поэтому итальянский клуб заинтересован в продаже футболиста. В текущем сезоне Хонда провел на поле в общей сложности всего 95 минут за 6 матчей во всех турнирах.