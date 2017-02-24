11:59 | ФУТБОЛ — Трансферы

Хонда может перебраться в МЛС

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Полузащитник "Милана" Кейсуке Хонда может перебраться в МЛС. Как сообщает Tuttomercatoweb, 30-летний японец входит в список интересов "Сиэтл Сондерс". Ожидается, что переход экс-игрока ЦСКА может быть оформлен в ближайшие дни.

Контракт японского хавбека с россонери рассчитан до конца сезона, поэтому итальянский клуб заинтересован в продаже футболиста. В текущем сезоне Хонда провел на поле в общей сложности всего 95 минут за 6 матчей во всех турнирах.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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armi

Позорное завершение карьеры некогда очень хорошего футболиста. Его спалила собственная заносчивость и глупость агентов.

12:28

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