Хонда хочет покинуть "Пачуку"?

Полузащитник Кейсуке Хонда может пропустить завтрашний матч за третье место на клубном чемпионате мира против "Аль-Джазиры". Более того, его будущее в мексиканском клубе вообще под вопросом. Напомним, японец, выступавший ранее за ЦСКА, перешел в "Пачуку" из "Милана" минувшим летом.

– В полуфинале с "Гермиу" Кейсуке беспокоили последствия травмы ноги, но он все равно сыграл. Очевидно, что он сейчас не в лучших своих кондициях. Но в матче с "Аль-Джазирой" я все равно на него рассчитываю. Посмотрим, получится ли его использовать, – сказал главный тренер "Пачуки" уругваец Диего Алонсо.

При этом японские журналисты, с которыми спецкору "СЭ" удалось пообщаться в Эмиратах, утверждают, что опыт игры в Мексике не очень понравился Хонде, и он всерьез раздумывает о смене команды. Якобы контракт, рассчитанный до мая 2018-го, может быть расторгнут уже зимой. Коллеги из Японии утверждают, что хавбек опасается не набрать оптимальную форму к чемпионату мира.

В самой "Пачуке" информацию опровергли. Отметим, что с августа Хонда провел за мексиканский клуб 18 матчей и забил шесть мячей. (Филипп ПАПЕНКОВ)