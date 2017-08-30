Хеведес стал игроком "Ювентуса"

Защитник "Шальке" Бенедикт Хеведес продолжит карьеру в "Ювентусе", сообщает клубная пресс-служба. Футболист будет выступать за туринцев на правах аренды, за которую итальянский клуб выплатит 3,5 миллиона евро.
Напомним, сейчас 29-летний игрок прошел медицинское обследование. Ранее сообщалось, что "Спартак" был готов заплатить за Хеведеса 9 миллионов евро. В прошлом сезоне он на клубном уровне во всех турнирах провел 46 игр, забил два мяча и отдал две голевые передачи.
UFFICIALE - @BeneHoewedes è bianconero! ⚪⚫https://t.co/E0bCD2KGDA#WillkommenBenedikt pic.twitter.com/9JA6XeaFGX– JuventusFC (@juventusfc) 30 августа 2017 г.