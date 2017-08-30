Хеведес прошел медосмотр в "Ювентусе"

Защитник "Шальке" Бенедикт Хеведес, который сегодня утром прибыл в расположение "Ювентуса", прошел медицинское обследование, сообщает клубная пресс-служба. Ожидается, что в ближайшее время 29-летний игрок подпишет контракт.
Ранее сообщалось, что "Спартак" был готов заплатить за Хеведеса 9 миллионов евро. В прошлом сезоне он на клубном уровне во всех турнирах провел 46 игр, забил два мяча и отдал две голевые передачи.
The medical tests of @BeneHoewedes in pictures 🇩🇪💪– JuventusFC (@juventusfcen) 30 августа 2017 г.
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