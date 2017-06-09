Хесус Навас отказался возвращаться в "Севилью"

Полузащитник Хесус Навас отказался подписывать контракт с "Севильей", сообщает Marca. 31-летний испанец остался свободным агентом после истечения срока соглашения с "Манчестер Сити". В Андалусии ему предлагали трехлетний контракт с не устраивающей его зарплатой. Сейчас он и его представители изучают предложения других клубов.

Навас в "Севилье" начал профессиональную карьеру и выступал в ее составе вплоть до перехода в "Ман Сити" в 2013 году. С "Севильей" он выиграл два Кубка УЕФА, Суперкубок УЕФА, два Кубка и Суперкубок Испании.