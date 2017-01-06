18:17 | ФУТБОЛ — Трансферы

Хесе согласился на понижение зарплаты ради перехода в "Лас-Пальмас"

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Нападающий "ПСЖ" Хесе готов к переходу в клуб родного города "Лас-Пальмас", информирует La Provincia. Ранее руководство команды подтвердило, что не может осилить сделку в связи с высокой зарплатой игрока, однако, по информации источника футболист согласился на понижение в заработной плате ради возвращения в Испанию.

Тем не менее, представители "ПСЖ" не спешат идти на встречу игроку и испанской команде. Французы, потратившие 25 миллионов евро на покупку игрока у "Реала" минувшим летом, хотят выручить от расставания с форвардом как можно больше, в то время как "Лас-Пальмас" не готов тратить серьезных средств на трансферные операции.

В начале декабря появилась информация о том, что игрой и поведением испанца недовольны как тренеры "ПСЖ", так и руководители.

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