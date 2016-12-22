15:53 | ФУТБОЛ — Трансферы

Хесе сменит "ПСЖ" на "Лас-Пальмас"

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Нападающий Хесе покинет в зимнее трансферное окно "ПСЖ" и вернется в чемпионат Испании, утверждает Cadena Ser. По информации источника, 23-летний испанец, перебравшийся в стан чемпионов Франции летом, не смог завоевать место в основном составе французской команды (14 матчей и 2 гола), поэтому решил принять арендное предложение "Лас-Пальмаса". Клубам осталось прийти к соглашению по финансовой стороне сделки.

Отмечается, что данный переход позволит "ПСЖ" совершить приобретение Юлиана Дракслера у "Вольфсбурга".

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