Хесе не хочет переходить в "Рому"

Вингер "ПСЖ" Хесе не хочет перебираться в чемпионат Италии этой зимой. Как утверждает L'Equipe, "Рома" заинтересована в подписании 23-летнего испанца и готова полностью компенсировать парижанам зарплату игрока, но сам футболист не горит желанием переходить в римский клуб, так как боится, что не получит достаточно игрового времени.

Ранее СМИ писали, что "Лас-Пальмас" заинтересован в Хесе, который перебрался в стан чемпионов Франции летом из "Реала", но не смог завоевать место в основном составе французской команды (14 матчей и 2 гола).