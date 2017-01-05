13:55 | ФУТБОЛ — Трансферы

Хесе не хочет переходить в "Рому"

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Вингер "ПСЖ" Хесе не хочет перебираться в чемпионат Италии этой зимой. Как утверждает L'Equipe, "Рома" заинтересована в подписании 23-летнего испанца и готова полностью компенсировать парижанам зарплату игрока, но сам футболист не горит желанием переходить в римский клуб, так как боится, что не получит достаточно игрового времени.

Ранее СМИ писали, что "Лас-Пальмас" заинтересован в Хесе, который перебрался в стан чемпионов Франции летом из "Реала", но не смог завоевать место в основном составе французской команды (14 матчей и 2 гола).

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Материалы REN-TV

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