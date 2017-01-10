"Херенвен" подтвердил аренду Эдегора

"Херенвен" на своем официальном сайте подтвердил информацию об аренде полузащитника "Реала" Мартина Эдегора. Церемония презентации 18-летнего норвежского хавбека состоится уде сегодня.

Ранее сообщалось, что Эдегор, выступающий за "Кастилью", будет арендован до конца сезона, при этом но летом 2017-го "Реал" может вернуться 18-летнего хавбека, если сочтет нужным.

18-летний футболист перешел в "Реал" в январе 2015 года из "Стремсгодсета" за 4 миллиона евро. Зарплата скандинава в "Королевском клубе" составляет 2,5 миллиона евро за сезон, что превышает зарплату некоторых игроков первой команды мадридцев.