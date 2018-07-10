Хедира - Роналду: "Добро пожаловать в Турин!"

Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира поприветствовал нападающего Криштиану Роналду. Сегодня "Реал" объявил о переходе 33-летнего португальца в туринский клуб.

- Добро пожаловать в Турин, Криштиану! Мы прекрасно провели время вместе в Мадриде, я не могу дождаться, когда вернусь к работе с тобой! Сегодня особый день для "Ювентуса", - написал Хедира в своем Твиттере.

Benvenuto a Torino, Cristiano 🏴🏳 We had a great time together in Madrid, I can‘t wait to get back to work with you! Today is a special day for @juventusfc! 💪🏽 #FinoAllaFine #ForzaJuve #SK6 @cristiano pic.twitter.com/iU4ULPeHmg – Sami Khedira (@SamiKhedira) 10 июля 2018 г.

Роналду выступал за "Реал" с 2009 года. За это время он стал обладателем 15 трофеев, включая четыре кубка Лиги чемпионов. В сезоне-2017/18 он провел 42 игры во всех турнирах на клубном уровне, забив 42 гола. Кроме того, на счету португальца пять "Золотых мячей", из которых четыре он получил в составе "Реала".