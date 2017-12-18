18:48 18 декабря | Футбол — Трансферы

"Хэбэй Чайна Форчун" заплатит 10 миллионов евро за Маскерано

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Защитник "Барселоны" Хавьер Маскерано продолжит карьеру в чемпионате Китая, сообщает ESPN. Заинтересованность в игроке проявляет "Хэбэй Чайна Форчун", который может заплатить за 33-летнего футболиста порядка 10 миллионов евро.

Отмечается, что представители китайского клуба посетили Испанию для завершения переговоров о трансфере игрока. Официально он должен сменить команду 1 января. За два года в "Форчун" аргентинец заработает 19 миллионов евро.

Сам Маскерано ранее заявлял, что хочет покинуть "Барселону" из-за отсутствия игровой практики в преддверии чемпионата мира 2018 года. В этом сезоне он принял участие в 10 матчах, заработав 1 желтую карточку.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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wilde

Манчини - фас!!

01:19

баламошка

Это любимая команда old grumbler)

20:08 18 декабря

shpasic

кстати, он же аргентинец - так что всё возможно.

19:27 18 декабря

Alukard1349

Игрок экстра класса!Укрепил бы ЛЮБОЙ российский клуб!Но зарплату такую могут только бомжи потянуть((((

19:12 18 декабря