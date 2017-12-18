"Хэбэй Чайна Форчун" заплатит 10 миллионов евро за Маскерано

Защитник "Барселоны" Хавьер Маскерано продолжит карьеру в чемпионате Китая, сообщает ESPN. Заинтересованность в игроке проявляет "Хэбэй Чайна Форчун", который может заплатить за 33-летнего футболиста порядка 10 миллионов евро.

Отмечается, что представители китайского клуба посетили Испанию для завершения переговоров о трансфере игрока. Официально он должен сменить команду 1 января. За два года в "Форчун" аргентинец заработает 19 миллионов евро.

Сам Маскерано ранее заявлял, что хочет покинуть "Барселону" из-за отсутствия игровой практики в преддверии чемпионата мира 2018 года. В этом сезоне он принял участие в 10 матчах, заработав 1 желтую карточку.