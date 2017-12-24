Хавьер Пасторе: "Если придется покинуть "ПСЖ", я бы хотел вернуться в Италию"

Полузащитник "ПСЖ" Хавьер Пасторе опроверг слухи о том, что он успел попрощаться со своими одноклубниками перед зимним перерывом. 28-летний аргентинец подчеркнул, что если он покинет Париж, приоритетным вариантом будет чемпионат Италии.

- "Интер" мне очень нравится, и, если бы мне пришлось покинуть "ПСЖ", я бы хотел вернуться в Италию, - цитирует Mundo Deportivo Пасторе. - Насчет перехода нет ничего определенного. Я не прощался со своими одноклубниками по "ПСЖ", это ложь. У меня остается полтора года по контракту. В последнее время я играю все больше, я в полном порядке. Конечно, хочется проводить на поле больше времени, но это решает тренер, а я могу только попытаться убедить его в своей пригодности.

В этом сезоне Пасторе провел за клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола. С 2009 по 2011 год он защищал цвета итальянского "Палермо".