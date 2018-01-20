Хавьер Эрнандес может перейти из "Вест Хэма" в "Бешикташ"

Нападающий "Вест Хэма" Хавьер Эрнандес в ближайшее время может перейти в "Бешикташ". По информации Goal.com, турецкий клуб готов заплатить за 29-летнего мексиканского игрока 8,5 миллиона долларов.

Ранее появились слухи о том, что Эрнандес может вернуться в "Манчестер Юнайтед", за который он выступал с 2010 по 2015 год. В сезоне-2014/15 форвард был в аренде в "Реале", а в 2015 году перешел из "МЮ" в "Байер". В 2017-м он стал игроком "Вест Хэма".

В 17 матчах английской премьер-лиги этого сезона Эрнандес забил четыре гола.