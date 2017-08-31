Хавбек "Олимпиакоса" стал одноклубником Митрюшкина

Полузащитник "Олимпиакоса" Пайтим Касами подписал контракт со "Сьоном", сообщает клубная пресс-служба. Соглашение рассчитано до 2020 года.
В прошлом сезоне 25-летний швейцарец выступал за "Ноттингем Форест" на правах аренды. За "лесников" футболист провел 25 матчей и забил два гола.
Напомним, что вратарем швейцарского клуба является россиянин Антон Митрюшкин.
Трансферное окно закрывается. LIVE!
Le FC Sion s’attache les services de l’international suisse @PajtimKasami pour trois saisons! #FCSion #Mercato #HopSion pic.twitter.com/IhvJFyKg1z– FC Sion (@FCSion) 31 августа 2017 г.