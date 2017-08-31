Хавбек "Олимпиакоса" стал одноклубником Митрюшкина

Полузащитник "Олимпиакоса" Пайтим Касами подписал контракт со "Сьоном", сообщает клубная пресс-служба. Соглашение рассчитано до 2020 года.

В прошлом сезоне 25-летний швейцарец выступал за "Ноттингем Форест" на правах аренды. За "лесников" футболист провел 25 матчей и забил два гола.

Напомним, что вратарем швейцарского клуба является россиянин Антон Митрюшкин.

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