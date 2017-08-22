Хавбек "Барселоны" отправился на просмотр в "Сент-Этьен"

Полузащитник "Барселоны" Браима Фати отправился в "Сент-Этьен" на просмотр, сообщает пресс-служба клуба. С разрешения испанского клуба, 19-летний гвинеец в течение нескольких дней будет тренироваться с французской командой.

Стоит отметить, что только этим летом Фати был переведен во вторую команду каталонцев. В прошлом сезоне он дважды попадал в заявку команды на матчи Юношеской лиги УЕФА, но на поле не выходил.