Уличная атлетика при поддержке Datsun
18:13 | Футбол — Трансферы

Хавбек "Барселоны" отправился на просмотр в "Сент-Этьен"


Полузащитник "Барселоны" Браима Фати отправился в "Сент-Этьен" на просмотр, сообщает пресс-служба клуба. С разрешения испанского клуба, 19-летний гвинеец в течение нескольких дней будет тренироваться с французской командой.

Стоит отметить, что только этим летом Фати был переведен во вторую команду каталонцев. В прошлом сезоне он дважды попадал в заявку команды на матчи Юношеской лиги УЕФА, но на поле не выходил.

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий