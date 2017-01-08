23:52 8 января | ФУТБОЛ — Трансферы

Хавбек "Астаны" перейдет в "Валенсию"

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Полузащитник "Астаны" Неманья Максимович сообщил о переходе в "Валенсию". Официально о трансфере будет объявлено в ближайшие дни.

– "Валенсия" – великий клуб, – сказал для B92 Максимович. – Мы легко смогли найти лучший язык, и я рад, что в "Валенсии" сейчас идут перемены, потому что это шанс начать с нуля. Мой контракт с "Астаной" истекал летом этого года, поэтому и клубы быстро нашли общий язык. Надеюсь, через пять-шесть дней обо всем объявят официально.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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maximum080

жалко в Россию не перешёл хороший полузащитник и молодой и перспективный

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