Хасан Салихамиджич: "В "Баварии" рады и горды переходу Павара"

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич прокомментировал переход защитника "Штутгарта" Бенжамена Павара в июле 2019 года. По его словам, в клубе очень рады и очень гордятся тем, что смогли заполучить в свои ряды такого футболиста.

- Подтверждаю, что 1 июля 2019 года Бенжамен Павар станет футболистом "Баварии". Он подписал пятилетний контракт. Это молодой игрок, который уже успел стать чемпионом мира. Мы очень рады и очень гордимся тем, что смогли заполучить в свои ряды такого футболиста!, - приводит пресс-служба клуба слова Салихамиджича.

Текущий контракт Павара с "швабами" истекает 30 июня 2021 года. В текущем сезоне 22-летний француз сыграл в 14 матчах за "Штутгарт" и не отметился результативными действиями.

В составе сборной Франции Павар стал чемпионом мира в России в 2018 году.

🗨️ "Er ist ein junger Spieler, der Weltmeister ist. Wir sind sehr froh und stolz, dass wir einen solchen Spieler für den #FCBayern gewinnen konnten!" pic.twitter.com/XFkTCHSjKg – FC Bayern München (@FCBayern) 9 января 2019 г.

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Павар перейдет в "Баварию" летом 2019 года