Харт сообщил руководству "Манчестер Сити", что хочет перейти в "Торино"

Вратарь "Манчестер Сити" Джо Харт определился с тем, в какой команде хочет продолжить карьеру. Как сообщает The Guardain, 29-летний вратарь уведомил руководство "горожан", что хочет перейти в "Торино", который проявляет к нему интерес. Харт рассчитывает провести в Турине один сезон на правах аренды. Помехой в переговорном процессе может стать зарплата игрока, которую "Торино" не хочет платить в полном объеме. Клубы должны договориться о разделении этой суммы. Интерес к Харту проявляли и другие английские клубы, но он их не рассматривал.