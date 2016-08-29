21:40 | ФУТБОЛ — Трансферы

Харт сообщил руководству "Манчестер Сити", что хочет перейти в "Торино"

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Вратарь "Манчестер Сити" Джо Харт определился с тем, в какой команде хочет продолжить карьеру. Как сообщает The Guardain, 29-летний вратарь уведомил руководство "горожан", что хочет перейти в "Торино", который проявляет к нему интерес. Харт рассчитывает провести в Турине один сезон на правах аренды. Помехой в переговорном процессе может стать зарплата игрока, которую "Торино" не хочет платить в полном объеме. Клубы должны договориться о разделении этой суммы. Интерес к Харту проявляли и другие английские клубы, но он их не рассматривал.

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